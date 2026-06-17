ЕП одобри нови правила за връщане на незаконно пребиваващи мигранти

Стопкадър: Нова телевизия, архив

Европейският парламент прие нов пакет правила, насочени към ускоряване на процедурите по връщане на граждани на трети държави, които пребивават незаконно на територията на Европейския съюз. Законодателството беше одобрено по време на пленарната сесия в Страсбург с 418 гласа "за", 218 "против" и 30 "въздържал се", предава БТА.

Основната цел на новите мерки е да се подобри изпълнението на решенията за връщане, като същевременно се гарантира спазването на основните човешки права и международноправните ангажименти на ЕС.

Съгласно приетите разпоредби гражданите на трети държави, за които е издадено решение за връщане, ще бъдат задължени да оказват съдействие на компетентните органи и да напуснат територията на Европейския съюз. В случаите, когато съществува риск от укриване, отказ от сътрудничество или заплаха за обществения ред и сигурността, ще бъде възможно налагането на задържане след индивидуална оценка на конкретния случай.

Новите правила предвиждат също мигранти с издадени решения за връщане, с изключение на непридружените непълнолетни лица, да могат да бъдат прехвърляни в държави извън ЕС. Това ще бъде възможно само ако съответната страна е дала съгласие да ги приеме въз основа на споразумение с държава членка на съюза.

Законодателството разширява и правомощията на националните власти при подготовката на процедурите по връщане. Сред новите възможности са извършването на проверки в помещения и преглед на електронни устройства, като тези действия трябва да се осъществяват при спазване на предвидените законови гаранции и защита на правата на засегнатите лица.

След одобрението от Европейския парламент текстовете трябва да получат окончателно одобрение и от Съвета на Европейския съюз. Част от мерките ще започнат да се прилагат веднага след влизането на регламента в сила, а останалите ще бъдат въведени поетапно в рамките на следващите 12 месеца.

Редактор "Екип на Петел",

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