ЕП одобри помощ от близо 950 милиона евро за Испания след наводненията през 2024 г.

Пекселс

Бюджетната комисия на Европейския парламент одобри отпускането на близо 950 милиона евро от Фонда за солидарност на ЕС в подкрепа на Испания след смъртоносните наводнения през октомври 2024 г., съобщи агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

Природното бедствие отне живота на 237 души във Валенсия и други райони на страната и нанесе тежки щети на хиляди жилища и ключова инфраструктура. Предложението беше прието с 31 гласа „за“ и един „въздържал се“, а следващата стъпка е гласуване в пленарната зала на ЕП.

Испанските власти оцениха общите преки щети на 20 милиарда евро, докато Европейската комисия изчисли загубите на около 18 милиарда евро. Мадрид вече е получил аванс от 100 милиона евро от фонда.

Средствата ще бъдат насочени към възстановяване на енергийната и водната инфраструктура, телекомуникациите, транспорта, здравеопазването и образованието, както и за покриване на разходи, свързани със спасителни операции, почистване и временно настаняване на засегнатите граждани.

Пакетът от помощи, одобрен от евродепутатите, включва и 111 милиона евро за Франция след циклони, които удариха островите Майот и Реюнион съответно през декември 2024 г. и февруари 2025 г.

От създаването си през 2002 г. Фондът за солидарност на ЕС е предоставил над 9,6 милиарда евро за справяне със 136 значителни кризи в 24 държави членки, Обединеното кралство и четири страни кандидатки.

