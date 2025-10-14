ЕП подкрепи правото на безплатен ръчен багаж и обезщетение при закъснял или отменен полет

Петел.бг

Европейският парламент съобщи, че днес е одобрена позицията на институцията за предстоящите преговори по промените в правилата за пътуващите със самолет в ЕС. Евродепутатите ще настояват за запазване на правото на обезщетение при отменен или закъснял полет, както и за безплатен ръчен багаж, предаде БТА.

Предвижда се те да подкрепят възможността за безплатно пренасяне на багаж в салона на самолета - такъв, който се събира под пътническата седалка, и още един със сбор от размерите по височина, ширина и дълбочина от общо 100 сантиметра и тегло до 7 килограма. Според евродепутатите трябва пътниците да бъдат обезщетявани след третия час на закъснение на техния полет независимо от дестинацията. Те очакват обезщетенията да бъдат от 300 до 600 евро, които да бъдат изплащани незабавно, ако пътник получи отказ да бъде качен на борда. Евродепутатите искат процедурата за обезщетение да се води с помощта на уеднаквени формуляри, попълнени автоматично и предварително от авиокомпаниите и изпратени на пътниците до 48 часа след настъпване на събитието.

Отчита се, че Съветът на ЕС предлага обезщетения да се дължат, ако полетът закъснее до четири или шест часа. Според евродепутатите списъкът с причини, при които не се дължи обезщетение, трябва да бъде кратък и да включва природни бедствия, война, лошо време или непредвидени трудови спорове (с изключение на стачки на служителите на авиокомпаниите).

Зад всяко закъснение или отмяна на полет стоят истински хора, пропуснати рождени дни, погребения, сватби и интервюта за работа, отбелязва докладчикът на ЕП Андрей Новаков (ГЕРБ/ЕНП), цитиран в съобщението. Справедливият баланс между защитата на пътниците и конкурентната авиационна индустрия остава от съществено значение, но никога за сметка на правата на гражданите, добавя той.

Очаква се преговорите между институциите на ЕС да започнат тази седмица. Преговарящите ще имат три месеца, за да постигнат споразумение, с възможност за допълнително едномесечно удължаване.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!