ЕП прие регламент с нови правила за безопасност на детските играчки

Европейският парламент прие днес регламент с нови правила за безопасност на играчките за защита на здравето на децата. С направените промени се укрепват правилата за безопасност, повишава се защитата срещу вредни химикали и се насърчава използването на цифрови продуктови паспорти, за да се улесни правоприлагането, посочва БТА.

Докладчикът Марион Валсман (ЕНП, Германия) заяви, че във времето, в което милиони хора в Европа търсят подаръци за семействата си, най-големият подарък е безопасността. Според нея законодателството ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността в Европейския съюз, като се залагат най-големите стандарти за безопасност, а децата в Европа ще играят с най-безопасните играчки в света.

Новият регламент определя правила, отчитащи принципа на предпазливост. Уязвимостите на децата, включително рискове за психичното им здраве, трябва да бъдат взети предвид при оценката на безопасността на свързаните с интернет играчки. Споразумението категоризира сенсибилизаторите за кожата клас 1A.

По настояване на Парламента регламентът забранява умишлената употреба на пер- и полифлуорирани алкилни вещества (PFAS) в играчки, подлежащи на ограниченията или забраните, въведени от Регламента REACH или Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители, и бисфенолите.

