ЕП увеличи правата на пътниците в самолетите

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Европейският парламент увеличи правата на пътниците във въздушния транспорт.

Според регламента вече обезщетение ще има и след тричасово закъснение на полет, ще има по-ясна процедура за искове за обезщетение, както и Прозрачност на цените и съпоставимост на самолетните билети, пише Inews .

Промени в правилата за самолетните пътувания ще ускорят и опростят процедурите за обезщетяване за закъснели полети, ще подсигурят безплатни места за децата и тарифи, включващи ръчния багаж.

Членовете на ЕП потвърдиха ﻿промените в правилата за правата на пътниците във въздушния транспорт , договорени със Съвета на ЕС в ﻿Помирителния комитет , с 646 гласа "за", 12 гласа "против" и 3 гласа "въздържал се". Правилата, които бяха въведени през 2004 г., имат за цел да гарантират, че пътниците са достатъчно защитени при проблемно самолетно пътуване, като например отказан достъп на борда и закъснели или отменени полети.

Членовете на ЕП успяха да защитят основното право на пътниците разходите им да бъдат възстановени или да получат алтернативен маршрут в случай на отмяна на полет. Пътниците също така запазват правото си на обезщетение за закъснения от повече от три часа, както и ако полетът е отменен по-малко от 14 дни преди деня на пътуването или ако на пътника е отказан достъп на борда. Нивата на обезщетение за закъснели или отменени полети се запазват и ще зависят от разстоянието на полета: 250 EUR за пътувания до 1500 км, 400 EUR за пътувания в рамките на ЕС на разстояние над 1500 км и други пътувания между 1500 км и 3500 км и 600 EUR за всички други по-дълги пътувания. Въздушните превозвачи ще имат възможност да намалят обезщетението с 50% за най-дългите пътувания, ако на пътниците бъде предложен друг маршрут до крайната им дестинация при проблем с пътуването или ако закъснението при пристигането не надвишава четири часа.

Авиокомпаниите ще могат да избегнат изплащането на обезщетение, ако закъснението или отмяната са причинени от събития извън техния контрол. Новите правила ще съдържат отворен списък на тези извънредни обстоятелства, включително природни бедствия, война, метеорологични условия, смущаващи реда пътници или стачки на летища, доставчици на аеронавигационно обслужване или на наземно обслужване.

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