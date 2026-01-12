ЕП забрани достъпа на ирански дипломати до сградите си

Кадър Youtube

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола съобщи, че въвежда забрана за достъп на представители на Иран до сградите на институцията, съобщава БТА.

"Не може да се продължава както досега (...) Днес взех решение да забраня на всички дипломатически служители и други представители на Ислямска република Иран да влизат във всички помещения на ЕП", написа тя в профила си в социалната мрежа "Екс".

По нейни думи ЕП няма да съдейства за легитимирането на режима в Техеран, поддържан чрез мъчения, репресии и убийства.

По-рано днес говорител на Европейската комисия потвърди, че ЕС е в готовност да обсъди налагане на допълнителни санкции срещу иранските власти заради потъпкването на протестите в страната. Комисията призова за възстановяване на интернет връзката в Иран.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!