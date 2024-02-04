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ЕРП - Север обяви къде няма да има ток утре заради ремонти.



- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - възможни са смущения на електрозахранването в района на: гр. Варна, жк. Младост 1, Младост 2



- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - възможни са смущения на електрозахранването в района на: ж.к. Вл. Варненчик I , II , III , IV



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - Варна – част от м-ст Ракитника, клиентите, електрозахранени от ТП 885



- от 09:00 ч. до 12:00 ч. - с. Градинарово – клиентите, електрозахранени от ТП 4 и ТП 5



- от 09:00 ч. до 12:00 ч. - с. Блъсково – клиентите, електрозахранени от ТП 7 и ТП 8



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Габърница. Ще се редува поетапно изключване на отделни улици, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Дебелец



Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Сава и с. Цонево.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - Дългопол – Ще се редува поетапното изключване на следните улици,така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти: ул.Георги Димитров,ул.Митко Палаузов,ул.Никола Вапцаров,ул.Никола Обретенов,ул.Димчо Дебелянов,ул.Толбухин,ул.Пейо Яворов,ул.Гео Милев,ул.Петко Цонев,ул.Цар Симеон,ул.Христо Ясенов,ул.Цар Борис,ул.Алеко Константинов, ул. Хан Крум,ул.Цар Калоян,ул.Христо Ясенов.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - Провадия – Ще се редува поетапното изключване на следните улици, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти: ул.Опълченска,ул.Славянска,ул.Матей Стоянов,ул.Желез Йорданов,ул.Иван Аксаков,ул.Алеко Константинов,ул.Мураданларска,ул.Измътец,ул.Цоньо Тодоров,ул.Васил Априлов,ул.Камчия,ул.Христо Ботев,ул.Константин Вигант,ул.Васил Левски,ул.Бо йчо Желев,ул.Георги Бенковски,ул.Борис Мавроганов,ул.Климент,ул.Гроздьо Желев,ул.Цар Освободител,ул.Райко Даскалов,ул.Иван Рилски,ул.Украйна,ул.Никола Вапцаров,ул.Хан Крум,ул.Любен Каравелов,ул.Св.Св.Кирил и Методий,ул.



- от 09:00 ч. до 12:00 ч. - Провадия – ул.Иван Вазов,ул.Дунав,ул.Георги Димитров,ул.Граф Игнатиев,ул.Цар Освободител,ул.Патриарх Евтимий и централен площад Провадия..



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - Провадия - ще се редува поетапното изключване на следните улици, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти: ул.Никола Калипетровски, ул.Патриарх Евтимий, ул.Димитър Грънчаров, ул.Ивайло, ул.Шипка, ул.Кирил и Методий, ул.Комунига, ул.Юрий Венелин, ул.Милин Камък,ул.Пролет,ул.Осман Бей,ул.Цонко Гавраилов,ул.Пета Безименна, ул.Ген.Скобелев, ул.Перуника.



- от 10:00 ч. до 15:00 ч. - Суворово – ТП 6 - посока с. Левски. ТП 7 – около детската градина.

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