ЕРП-Север призовава за повишено внимание заради очаквани бури

Снимка Пиксабей

Електроразпределение Север призовава за повишено внимание заради очаквани интензивни бури в Североизточна България

По данни на НИМХ през следващите дни се очаква динамична метеорологична обстановка в Североизточна България. Прогнозите са за интензивни валежи, гръмотевични бури, силни пориви на вятъра и условия за градушки на отделни места.

Подобни климатични явления често създават предпоставки за аварии по електроразпределителната мрежа, особено по въздушните електропроводи. Електроразпределение Север призовава своите клиенти и всички граждани към повишено внимание и спазване на основните правила за безопасност с цел предотвратяване на инциденти с електрически ток.

Компанията напомня:

При буря стойте далеч от електрически стълбове, проводници, трафопостове и други съоръжения от електроразпределителната мрежа;

При забелязан скъсан проводник не се приближавайте на по-малко от 10 метра и незабавно подайте сигнал на телефон 0700 161 61 или на телефон 112;

Не докосвайте метални огради, парапети и други метални конструкции в близост до авария;

По време на гръмотевична буря е препоръчително електроуредите у дома да бъдат изключени от контакта с цел предпазване от пренапрежение.

Екипите на Електроразпределение Север са в готовност за реакция при възникване на аварийни ситуации. При усложнена обстановка и множество сигнали е възможно временно затруднение при свързването с телефонния център на компанията.

Актуална информация за състоянието на електроразпределителната мрежа ще бъде публикувана регулярно на сайта на Електроразпределение Север.

