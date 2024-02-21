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ЕРП-Север съобщи къде ще има прекъсвания на тока днес във Варна и областта заради ремонти на съоръженията.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - Варна – част от м-ст Ракитника, клиентите, електрозахранени от ТП 885



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - Варна - ул. Георги Бенковски 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77; ул. Д-р Пискюлиев 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; ул. Лаврентий 3, 9; ул. Никола Даскалов 8, 10, 12; ул. Парижка комуна 26, 30; ул. Панайот Волов 14, 42, 44; ул. Хараламби Ангелов 2, електрозахранени от ТП 168



- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - Варна - кв. Чайка бл. 27, 28 вх. В, 29, 40, 41, 42, магазин СВА, електрозахранени от ТП 414



- от 09:00 ч. до 16:30 ч. - KK Чайка - района около Ривиера, ул. Димитър Хаджиянев, х-л Кини, Никеа Парк, м-ст Ален мак - ул. Петър Попов, района около х-л Роса, м-ст Баба Алино, х-л Белвю



- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - Варна - кв. Възраждане 5, 5А, 6, бл.3, ул. Юрдан Тодоров, фирмите: ТРАПЕЗИ ЕООД, ВЪЗРАЖДАНЕ СТРОЙ ООД, ФЕНИКС 1369 ООД, БЛЯСЪК - ТЕО ЕООД, НОДОМАКС ООД, електрозахранени от ТП 927



- от 08:00 ч. до 16:00 ч. - с. Белоградец. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти в селото.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Пчелник. Ще се редува поетапно изключване на отделни улици, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Митко Палаузов, ул. Никола Вапцаров, ул. Никола Обретенов, ул. Димчо Дебелянов, ул. Толбухин, ул. Пейо Яворов, ул. Гео Милев, ул. Петко Цонев, ул. Цар Симеон, ул. Христо Ясенов, ул. Цар Борис, ул. Алеко Константинов, ул. Хан Крум, ул. Цар Калоян, ул. Христо Ясенов, електрозахранени от ТП 5. Ще се редува поетапното изключване на отделни улици,така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - Провадия – ул. Никола Калипетровски, ул. Патриарх Евтимий, ул. Димитър Грънчаров, ул. Ивайло, ул. Шипка, ул. Кирил и Методий, ул. Комунига, ул. Юрий Венелин, ул. Милин Камък, ул. Пролет, ул. Осман Бей, ул. Цонко Гавраилов, ул. Пета безименна, ул. Ген. Скобелев, ул. Перуника, електрозахранени от ТП 10



- от 08:30 ч. до 16:30 ч. - Бяла - ул. Михаил Дойчев, ул. 14 та, ул. Аврам Гачев, ул. Господин Милушев, ул. Димитър Янев, ул. Пирин, ул. Рила, ул. Братя Господинови, електрозахранени от ТП 14



- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - с. Припек - клиентите, електрозахранени от МТП 1 Припек

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