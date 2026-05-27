ЕС: Великобритания няма да получи специално отношение

Европейски министри обявиха, че Великобритания няма да получи специално отношение в бъдещите си икономически отношения с ЕС. По този начин те нанесоха нов удар върху надеждите на Киър Стармър да договори единен пазар за стоки, пише БГНЕС.

Министрите по европейските въпроси от ЕС заявиха, че желаят по-задълбочено сътрудничество с Великобритания, но то трябва да бъде в съответствие с основните принципи на съюза, включително недопускане на „избирателно участие“ в политики на ЕС, според трима дипломатически източници, запознати с разговорите.

Миналата седмица „Гардиън“ разкри, че британското правителство е предложило на Брюксел създаването на единен пазар за стоки между Великобритания и ЕС, но предложението е било отхвърлено от европейски представители.

Единен пазар само за стоки — идея, за която премиерът и финансовият министър Рейчъл Рийвс нееднократно намекваха — би представлявал радикално отклонение за ЕС. След референдума за Брекзит преди близо десетилетие европейските лидери многократно подчертаха, че единният пазар включва четирите свободи: свободно движение на стоки, услуги, капитали и хора. Според източници от ЕС европейските министри не са проявили интерес към британското предложение за свободно движение само на стоки, макар темата да е била засегната съвсем бегло на срещата.

„Държавите членки потвърдиха установената правна рамка, която е основа на отношенията и преговорите, с продължаващ акцент върху неделимостта на четирите свободи, баланса между права и задължения, автономията на вземането на решения в ЕС и избягването на избирателен подход“, заяви дипломат от ЕС.

Франция вече заяви, че би приветствала връщането на Великобритания в европейския единен пазар и митническия съюз, отразявайки променената геополитическа обстановка след Брекзит. Представители на ЕС също подчертават, че митнически съюз или съгласуване с единния пазар остават възможни варианти за Лондон. Някои държави членки обаче са скептични относно готовността на Великобритания да приема европейски правила без право на глас при тяхното изработване. Присъединяването към единния пазар без членство в ЕС би оставило Великобритания без участие във вземането на решения за новите регулации.

Втори дипломат от ЕС заяви, че отношенията с Великобритания са „най-добрите от много дълго време насам“, но добави, че „Великобритания все още иска хем да има тортата, хем да я изяде“. По думите му държавите членки „ценят и желаят“ стабилни отношения и искат да работят с Лондон, но „това не означава, че той и ЕС са равноправни партньори“.

Въпросите около рестарта на отношенията между ЕС и Великобритания, обещан от Стармър, се увеличават, след като все още не е обявена дата за дългоочакваната среща на върха ЕС–Великобритания, която предварително е планирана за 13 юли.

Срещата трябва да финализира споразумение за санитарни и фитосанитарни стандарти с цел улесняване на търговията с храни, напитки и селскостопански продукти, споразумение за свързване на системите за търговия с емисии, както и схема за младежки обмен, която да позволи на млади европейци да работят, учат и пътуват между Великобритания и ЕС. Тя се разглежда и като възможност за поставяне на основите на бъдещо сътрудничество, като и двете страни проявяват интерес към задълбочаване на връзките в областта на отбраната.

