ЕС: Време е за евтин електромобил за 15 хиляди евро

Кадър Дачия

През декември Европейската комисия ще обяви нова регулаторна категория за достъпни малки електрически автомобили, целяща да позволи на производителите да произвеждат електромобили на цени между 15 000 и 20 000 евро, тъй като китайските конкуренти продължават да печелят пазарен дял с по-евтини модели, предаде carmarket.bg.

Европейският комисар по промишлеността Стефан Сежурн потвърди графика по време на Деня на автомобилната индустрия в Париж във вторник, заявявайки, че рамката ще бъде включена в съобщенията на Комисията от 10 декември.

Ходът създава междинна регулаторна категория между леките четириколки и стандартните леки автомобили, което позволява на малките електромобили да пропуснат някои изисквания за оборудване за безопасност и технологии, задължителни за по-големите модели.

Новата категория е насочена към критично предизвикателство пред европейските производители: производството на достъпни електромобили, като същевременно се спазват същите всеобхватни стандарти за безопасност и технологии, изисквани за луксозните пълноразмерни седани с пълен размер.

Главният изпълнителен директор на Renault Group, Франсоа Прово, препоръча замразяване на автомобилните регулации за този нов клас за 10 до 15 години, за да се даде време на производителите да оптимизират разходите.

„Целта на производителите е да пуснат на пазара нови малки превозни средства на цена между 15 000 и 20 000 евро и тъй като регулаторните ограничения също влияят на цената, ние ще създадем тази регулаторна рамка“, каза Сежурн на събитието в Париж.

Провост уточни, че новата категория може да включва превозни средства с дължина до 4,2 метра с капацитет на батериите, ограничен до 50-60 kWh. Това би обхванало автомобили, малко по-големи от настоящите електрически модели R5 и R4 на Renault, позиционирайки ги като истински малки автомобили, а не като микро превозни средства.

Регулаторната инициатива идва в момент, когато китайските производители бързо разширяват европейското си присъствие с агресивна ценова политика. Китайските марки завзеха 8% от европейските продажби на електрически коли през 2024 г., в сравнение с 6% през предходната година и 4% през 2021 г., като поне 11 масови китайски електрически превозни средства са планирани за европейски дебюти до края на 2025 г.

Предизвикателството с достъпността, пред което са изправени европейските производители, става все по-осезаемо. Доклад на Международната агенция по енергетика от май 2025 г. разкри, че 39% от китайските електрически автомобили са били на цена под $25 000 през 2024 г., в сравнение с едва 3% от моделите в Европа, достигнали тази ценова точка. Тази ценова разлика отразява фундаментални различия в пазарната структура.

В Китай 95% от продажбите на малки автомобили са били електрически миналата година, обусловени от интензивната конкуренция и мащаба на производството. Европейските производители, от друга страна, се борят с по-високи производствени разходи, строги регулации и ограничен капацитет за производство на батерии в сравнение с китайските си конкуренти.

Очакваното за 10 декември решение за прилагане на политика от Комисията ще трябва да премине през парламентарно одобрение. Коментарите на Сежурн показват, че Комисията счита това за спешно, предвид ускоряващия се темп на навлизане на на китайски коли на пазара в Европа.

Няколко големи европейски автомобилни производители публично настояват за регулаторни промени в подкрепа на производството на достъпни малки електрически превозни средства.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!