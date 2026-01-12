ЕС: Все още не е време за преговори с Путин

Снимка: Пиксабей

ЕС заяви, че условията все още не са подходящи за разговори с руския президент Владимир Путин относно войната в Украйна.

Това изказване идва, след като лидерите на Франция и Италия казаха, че е време Европа да се ангажира отново с Москва, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„В даден момент ще трябва да се проведат преговори, включително с президента Путин, а междувременно се върши много работа. За съжаление, не виждаме никакви признаци, че президентът Путин ще се ангажира“, заяви говорителката на ЕС Паула Пиньо.

„Все още не сме стигнали дотам, но в даден момент се надяваме, че ще има такива преговори, които най-накрая ще доведат до мир в Украйна“, продължи тя.

Италианският министър-председател Джорджа Мелони посочи на 9 януари, че „е дошло времето“ ЕС да възобнови диалога на високо равнище с Русия, като добави, че може да бъде назначен специален пратеник за преговорите по Украйна.

Това стана, след като през декември френският президент Еманюел Макрон лаза, че Европа трябва да намери „рамка“ за контакти с Кремъл в „следващите седмици“.

Призивите на двамата влиятелни политици от ЕС идват в момент, в който Европа се опитва да увеличи влиянието си върху усилията на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на войната на Русия.

Тръмп е разговарял многократно с Путин, а американските преговарящи са провели няколко кръга преговори с колегите си от Москва.

Европа и Украйна работят по ново предложение за мир със САЩ, което е по-приемливо за Киев.

Всеки натиск за преговори с Путин вероятно ще срещне съпротива от страните по източната граница на блока, които са дълбоко предпазливи в отношенията си с Русия.

