ЕС атакува тютюнопушенето с двойно по-висок акциз

Снимка: Пиксабей

Европейският съюз навлезе в решаваща фаза на дебат относно бъдещето на тютюневото облагане, след като Европейската комисия (ЕК) официално представи своето предложение за преразглеждане на Директивата за акцизите върху тютюна, предаде БГНЕС.

Движена от амбициозния Европейски план за борба с рака, който цели създаването на „поколение без тютюн“ до 2040 г., реформата предлага повече от двойно увеличение на минималния акциз върху цигарите в целия блок.

Ключовата промяна е вдигането на минималната акцизна тежест от 90 евро на 180 евро за 1000 къса, както и налагането на минимални ставки, които да покриват поне 75% от среднопретеглената цена на дребно.

Този ход, чиито официални дискусии започнаха на заседанието на ECOFIN на 10 октомври 2025 г., има за цел да изравни цените в ЕС и да използва високите данъци като най-ефективния инструмент за намаляване на потреблението.

Предложението на ЕК също така решително разширява обхвата на данъчно облагане, като въвежда задължителен минимален акциз и за новите продукти на пазара, като електронни цигари и нагреваем тютюн, които досега бяха слабо регулирани на европейско ниво.

България заема особено чувствителна позиция в този дебат. От една страна, София приветства включването на новите никотинови изделия в регулаторната рамка, виждайки в това стъпка към защита на общественото здраве и създаване на по-равнопоставена пазарна среда.

От друга страна обаче, изразява загриженост относно драстичното увеличение на минималния акциз върху традиционните цигари.

Аргументът е, че такова рязко поскъпване, особено в държава с относително ниски доходи и външна граница на ЕС, крие значителен фискален риск. Икономистите и индустрията предупреждават, че вместо да намали пушенето, мярката може да доведе до експлозивно разрастване на контрабандата и черния пазар, подкопавайки както държавните приходи, така и здравните цели.

Предстоящите преговори в Съвета на ЕС ще бъдат тест за способността на блока да балансира амбициозните здравни планове с икономическата реалност и риска от нелегална търговия в по-бедните страни членки.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!