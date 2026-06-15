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ЕС даде зелена светлина за първия преговорен клъстер за присъединяване на Украйна и Молдова

15.06.2026 / 21:39 2

Снимка Пиксабей

Всички държави-членки на Европейския съюз постигнаха пълно съгласие за официалното откриване на първия преговорен клъстер за присъединяването на Украйна и Молдова, съобщиха от Европейската комисия в социалната мрежа X.

Този клъстер обхваща фундаменталните основи на европейската интеграция, като преговорите започват по ключови компоненти от процеса, по-специално в областта на правосъдието, съдебната система и основните права, свободата и сигурността, обществените поръчки, статистиката и финансовия контрол.

От Европейската комисия подчертаха, че разширяването на блока представлява най-добрата инвестиция в бъдещия мир, сигурността и просперитета на континента.

Тематично преговорният процес е разделен на общо шест клъстера, сред които освен фундаменталните основи влизат още вътрешният пазар, конкурентоспособността и приобщаващият растеж, зелената програма, ресурсите, селското стопанство и сближаването, както и външните отношения.

Въпреки че процедурата по членство не предвижда ясно определяне на конкретни дати, от Брюксел отбелязват, че при условие че Украйна изпълни всички необходими реформи и поети задължения, е напълно възможно страната да бъде готова за присъединяване към Европейския съюз до 2030 година, пише btvnovinite.bg.

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Коментари
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kjk (преди 24 минути)
Рейтинг: 215514 | Одобрение: 21629
Само да не се окаже,че това е началото на края на ЕС !!!
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robotron2000 (преди 36 минути)
Рейтинг: 61294 | Одобрение: 1179
Украйна е 10 пъти по корумпирана от България! 

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