ЕС даде зелена светлина за първия преговорен клъстер за присъединяване на Украйна и Молдова

Снимка Пиксабей

Всички държави-членки на Европейския съюз постигнаха пълно съгласие за официалното откриване на първия преговорен клъстер за присъединяването на Украйна и Молдова, съобщиха от Европейската комисия в социалната мрежа X.

Този клъстер обхваща фундаменталните основи на европейската интеграция, като преговорите започват по ключови компоненти от процеса, по-специално в областта на правосъдието, съдебната система и основните права, свободата и сигурността, обществените поръчки, статистиката и финансовия контрол.

От Европейската комисия подчертаха, че разширяването на блока представлява най-добрата инвестиция в бъдещия мир, сигурността и просперитета на континента.

Тематично преговорният процес е разделен на общо шест клъстера, сред които освен фундаменталните основи влизат още вътрешният пазар, конкурентоспособността и приобщаващият растеж, зелената програма, ресурсите, селското стопанство и сближаването, както и външните отношения.

Въпреки че процедурата по членство не предвижда ясно определяне на конкретни дати, от Брюксел отбелязват, че при условие че Украйна изпълни всички необходими реформи и поети задължения, е напълно възможно страната да бъде готова за присъединяване към Европейския съюз до 2030 година, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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