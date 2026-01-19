ЕС е единен срещу заплахите на Тръмп за Гренландия: Европа не може да бъде изнудвана

Снимка Пиксабей

Държавите, засегнати от заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп за въвеждане на мита заради противопоставянето им на намеренията му спрямо Гренландия, заявиха, че ще останат единни в своя отговор, предава България он ер.

Заплахите с мита

В съвместно изявление Великобритания, Дания, Финландия, Франция, Германия, Нидерландия, Норвегия и Швеция посочиха, че "заплахите с мита подкопават трансатлантическите отношения и крият риск от опасна низходяща спирала" и че "ще продължим да действаме единно и координирано в нашия отговор".

Датският министър-председателка Мете Фредериксен остро разкритикува намеренията на Тръмп.

"Ние не сме тези, които искат този конфликт. Европа не може да бъде изнудвана", заяви тя.

Фредериксен подчерта, че Дания получава голяма подкрепа и че въпросът за Гренландия излиза далеч извън границите на страната ѝ.

Френският министър Алис Рюфо определи заплахите на Тръмп като "форма на икономическа война" и ги нарече "абсурдни".

"Навлизаме в пространство на принуда от страна на Съединените щати. САЩ имат желание да прокарват политика чрез особено насилствено икономическо отмъщение", обясни тя.

"Европа не е обезоръжена - нито дипломатически, нито икономически, нито търговски", добави Рюфо.

Френският президент Еманюел Макрон възнамерява да активира Инструмента на ЕС срещу икономическата принуда (ACI), ако заплахите бъдат реализирани.

Германският вицеканцлер и министър на финансите Ларс Клингбайл също подчерта, че Берлин няма да се поддаде на натиск.

"И така, много ясният сигнал е: няма да се поддадем на изнудване и ще има европейски отговор", заяви той.

Германски индустриални организации подкрепиха тази позиция, като Бертрам Кавлат, президент на VDMA, коментира: "Ако ЕС отстъпи тук, това само ще насърчи президента на САЩ да отправи следващото абсурдно искане".

Американският президент заплаши Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Нидерландия и Финландия с нови мита от 10 процента, които ще влязат в сила на 1 февруари и могат да достигнат 25% на 1 юни, докато не бъде постигнато споразумение за продажбата на Гренландия.

Френският министър на земеделието Ани Женевар предупреди: "В тази митническа ескалация той също може да загуби много, включително собствените си земеделски производители и индустриалци".

Днес в Брюксел е насрочена извънредна среща на посланиците на страните от ЕС, като се очаква френският президент Макрон да обсъди кризата с колегите си по повод ескалацията в отношенията между страните от НАТО, след като САЩ засилиха натиска за поемане на контрол върху Гренландия.

