ЕС изгражда основа за бъдещ Специален трибунал за войната в Украйна

ЕС и Съветът на Европа подписаха споразумение за приключването на подготвителен екип, който ще изгради институционалната и организационната основа за бъдещ Специален трибунал за престъплението на агресия срещу Украйна. Новината бе съобщена от Европейската комисия, предаде БНР.

Проектът, ръководен от Съвета на Европа, е на стойност 10 милиона евро. Те са осигурени от ЕС чрез Службата за инструментите в областта на външната политика. Основната цел е да се подготви изборът на съдии и прокурор, да се разработят процедурните правила и системата за управление на съда. Предвижда се и активна комуникация със заинтересовани страни с цел осигуряване на международна подкрепа за трибунала.

"Ненаказаните престъпления насърчават бъдещи зверства", заяви върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас. "Русия трябва да носи отговорност. Не може да има безнаказаност."

Еврокомисарят по правосъдието Майкъл Макграт изтъкна, че без справедливост няма мир, а без отговорност няма справедливост.

Генералният секретар на Съвета на Европа Ален Берсе определи проекта като "голяма крачка към правосъдие и отчетност за украинския народ".

Проектът ще се изпълнява до 24 месеца или до прехвърлянето на финансирането към бъдещо разширено споразумение за управление на трибунала.

