ЕС наказа ректора на елитен московски университет

Европейският съюз (ЕС) наложи днес забрана за пътуване и замрази евентуалните активи под своя юрисдикция на ректора на елитен университет в Москва, който по-рано тази година е стартирал магистърска програма за това как да се заобикалят европейските санкции, предаде Ройтерс, цитирайки публикация в Официалния вестник на ЕС.

Мерките срещу Никита Анисимов, ректора на Националния изследователски университет "Висша школа по икономика", са част от по-всеобхватния, 19-и пакет санкции срещу Москва заради инвазията в Украйна, предаде БТА.

