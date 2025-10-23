реклама

ЕС наказа ректора на елитен московски университет

23.10.2025 / 16:18 0

снимка pixabay

Европейският съюз (ЕС) наложи днес забрана за пътуване и замрази евентуалните активи под своя юрисдикция на ректора на елитен университет в Москва, който по-рано тази година е стартирал магистърска програма за това как да се заобикалят европейските санкции, предаде Ройтерс, цитирайки публикация в Официалния вестник на ЕС. 

Мерките срещу Никита Анисимов, ректора на Националния изследователски университет "Висша школа по икономика", са част от по-всеобхватния, 19-и пакет санкции срещу Москва заради инвазията в Украйна, предаде БТА.

 

