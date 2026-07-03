ЕС наложи санкции срещу лицата, стоящи зад отравянето на Алексей Навални

Снимка Булфото, илюстративна

Съветът на Европейския съюз обяви санкции срещу шестима учени и изследователи, заподозрени в участие в отравянето на руския опозиционен лидер Алексей Навални. „ЕС остава напълно ангажиран с борбата срещу разпространението и употребата на химически оръжия“, се посочва в изявлението на Съвета. Санкциите включват замразяване на активи и забрана за пътуване в ЕС, съобщи „Политико“.

Навални, отдавна считан за най-значимия политически опонент на президента Владимир Путин, почина в руски затвор през 2024 г. Според пет европейски правителства е „много вероятно“ причината за смъртта му да е отравяне, след като анализите на проби от тялото на Навални „категорично потвърдиха“ наличието на епибатидин – токсин, извличан от отровна жаба със стрелички.

Учените, срещу които са насочени санкциите на ЕС, са работили във военната сфера и са провеждали изследвания и публикували статии относно синтеза на епибатидин. Те са работили за Научния център „Сигнал“ и за Руския държавен научноизследователски институт по органична химия и технологии, който е централна част от руската програма за химически оръжия, пише БГНЕС.

Навални оцеля след опит за отравяне през 2020 г., за който той твърдеше, че е извършен от Федерална служба за сигурност на Руската федерация (ФСБ), въпреки че Москва отрича да има участие. След като напусна страната си, за да получи медицинска помощ, той се върна през 2021 г. Тогава беше арестуван и изпратен в руска наказателна колония, където почина през 2024 г.

Редактор "Екип на Петел",

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