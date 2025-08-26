ЕС не може да измисли нови санкции срещу Русия

Пиксабей

Европейският съюз се сблъска с „творческа криза“ при разработването на нов пакет от антируски санкции и иска Вашингтон да засили санкционния натиск върху Москва, тъй като по същество е изчерпал собствените си възможности, съобщи европейското издание на вестник Politico, цитира Факти.

Според негова информация европейските служители, работещи по 19-ия пакет от ограничения, не са в състояние да спазят сроковете. Според четирима европейски дипломати не се очакват нови сериозни мерки срещу руските енергийни ресурси в рамките на следващия пакет. Politico уточнява, че ограниченията вероятно ще засегнат т. нар. сянка на флота, с помощта на който Москва уж заобикаля санкциите.

Изданието пише, че Брюксел стига до заключението, че САЩ трябва да затегнат гайките. Европа се опитва да „убеди [американския президент Доналд] Тръмп да използва глобалното финансово влияние на САЩ“, за да се опита да навреди на руската икономика, ако Москва не подкрепи предложената от Вашингтон тактика за преговори по Украйна.

