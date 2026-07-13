ЕС не успя да се споразумее за 21-вия санкционен пакет срещу Русия

Снимка: Пиксабей

Очаквано, министрите на външните работи не успяха да постигнат споразумение по 21-вия санкционен пакет срещу Русия на днешното си заседание в Брюксел. Става дума за най-големият по обем пакет, в който са включени 250 души, отбелязва БНР.

По настояване на България от списъка бяха извадени патриарх Кирил, олигархът Вагит Алекперов и собственикът на компанията, която доставя части за софийското метро.

Калас съобщи, че някои страни-членки са искали от него да бъде извадено и ограничението за руски износ на риба. Тя обеща, че ще продължи и работата по забраната на бивши руски бойци в Украйна да влизат в ЕС:

"Преди да заема тази длъжност, не знаех, че рибата е толкова геополитическа. Колкото до бившите бойци, работата по този въпрос ще продължи, защото очевидно това представлява риск за нашата собствена сигурност и не бива да позволяваме на тези хора да дойдат в Европа. В Украйна имаме програми, чрез които помагаме на ветераните - психологическа подкрепа, както и за реинтеграцията им в обществото. В Русия няма нищо подобно".

Запитана дали може да даде гаранции, че ще бъде подновен таванът върху вноса на руски петрол, който изтича в сряда, Калас отговори така:

"Не мога да ви дам никакви гаранции. В сряда отново имаме среща на нашите посланици и работата продължава. Не мога също така да кажа какво е премахнато и какво е останало, защото докато всичко не бъде договорено, нищо не е договорено. Желанието ми е този пакет да бъде силен, защото продължаващите атаки срещу цивилни граждани са насочени именно към най-гъсто населените райони".

Преди около седмица МОК отмени временно санкциите срещу Руския олимпийски комитет и така направи стъпка към връщането на Русия на Олимпийските игри през 2028 г. в Лос Анжелис.

"Затова министрите са толкова гневни на решението на МОК", подчерта Калас.

Редактор "Екип на Петел",

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