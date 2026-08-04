ЕС не вижда проблеми с енергийната сигурност на България, Унгария и Румъния

Снимка: Пиксабей

Европейската комисия следи внимателно ситуацията в Унгария, Румъния и България във връзка с ниското ниво на водите в Дунава, но засега не вижда проблеми със сигурността на енергоснабдяването в тези държави, както съобщава Европейская правда, това е заявила говорителят на Европейската комисия Анна-Кайса Итконен.

От Европейския съюз считат, че ниското ниво на водите в Дунава засега не е причинило проблеми с енергоснабдяването на Унгария, Румъния и България.

"Към момента не виждаме никакви проблеми със сигурността на доставките“, е подчертала Итконен.

Говорителят е допълнила, че Европейската комисия "продължава да следи много внимателно ситуацията в Унгария, както и в Румъния, България и други страни от региона“ поради ниското ниво на водата в Дунав.

"Европейската мрежа на операторите на електропреносните системи (ENTSO-E) се мобилизира и в момента поддържа тесни контакти с всички национални власти в засегнатите държави. Що се отнася до нас, Комисията, ние сме готови да свикаме групата за координация на електроенергията, веднага щом възникне такава необходимост“, е добавила тя.

Унгарският премиер Петер Мадяр заяви, че АЕЦ "Пакш“ е била "на няколко милиметра“ от пълно спиране на работата си, но нивото на водата в Дунава леко се е повишило, припомня Фокус.

В Румъния на 3 август взривиха скала на дъното на река Дунав, за да осигурят по-високо ниво на водата в близост до атомната електроцентрала в Черна Вода, а големите промишлени предприятия призоваха да се ограничи потреблението на енергия.

На 28 юли Румъния спря работата на един реактор в атомната електроцентрала в град Чернаводе поради ниското ниво на водата в Дунава, причинено от сушата.

Редактор "Екип на Петел",

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