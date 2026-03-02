ЕС обсъжда задействане на член 42 за Кипър: Всички 27 държави членки са длъжни да помогнат на нападната държава

Пиксабей

EasyJet и Lufthansa спряха всичките си полети до и от островната страна

Европейският съюз ще постави на масата въпроса за евентуално активиране на клаузата за взаимна помощ след ескалацията на войната с Иран, която засегна територията на държава членка, предаде АФП, цитира Нова тв.

Ирански дрон удари британска военна база в островната държава в ранните часове на понеделник, а други два бяха прехванати. Инцидентът доведе до евакуация на базата и на прилежащия район.

Говорител на Европейската комисия уточни, че досега не е обсъждано задействането на член 42 от Договора за ЕС, който задължава 27-те държави членки да окажат помощ при въоръжена агресия срещу една от тях.

На въпрос дали Брюксел се подготвя за подобна стъпка при по-нататъшна ескалация, говорителката Паула Пиньо заяви, че темата ще бъде разгледана в рамките на предстоящите срещи през следващите дни. „Този въпрос със сигурност ще бъде обсъден на различните планирани форуми. Засега такава дискусия не е провеждана“, посочи тя.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подчерта, че макар Кипър да не е бил цел на атаката с дрон, ЕС стои твърдо зад своите държави членки. „Стоим колективно, твърдо и недвусмислено зад държавите членки пред лицето на всяка заплаха“, написа тя в X.

Кипър в момента председателства ротационно Съвета на ЕС. Неформалната среща на министрите по европейските въпроси, планирана за понеделник и вторник в страната, беше отложена.

Междувременно „ИзиДжет” (EasyJet) и „Луфтханза Груп” (Lufthansa Group) спряха всичките си полети до и от островната държава в понеделник, съобщи говорител на "Хермес Еърпортс" (Hermes Airports) пред кипърското издание "ин-сайпръс".

Спирането на услугите на "ИзиДжет" включва всички полети, свързващи Обединеното кралство с международните летища в Ларнака и Пафос, отбелязва изданието. Едновременно с това "Луфтханза" спря маршрутите си от Мюнхен, Виена и Цюрих. Полетите засега са отменени само за 2 март.

Министерството на външните работи на Обединеното кралство актуализира своите насоки за пътуване до Кипър след иранските удари, предупреждавайки британските граждани за повишен риск от регионално напрежение. "Съществува повишен риск от регионално напрежение. Ескалацията може да доведе до прекъсване на пътуванията и други непредвидени последици. Британските граждани трябва да вземат разумни предпазни мерки", се предупреждава в актуализираните насоки.

