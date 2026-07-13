ЕС окончателно одобри новите права на пътниците във въздушния транспорт, влизащи в сила от 2027 г.

Пиксабей

Държавите членки на Европейския съюз окончателно приеха новите правила относно правата на пътниците във въздушния транспорт, съобщи ДПА. Промените, вече приети от Европейския парламент, трябва да влязат в сила в средата на 2027 г.

Новите правила ще предоставят допълнителни права за семействата, както и за пътниците с увреждания. Децата до 14-годишна възраст ще имат право да сядат до родители си по време на полет без да заплащат такси за резервация на място. Същото прави ще важи и за бременни жени, както и за хората с намалена подвижност, които летят с придружител, предаде БТА.

Авиокомпаниите също така ще бъдат задължени безплатно да коригират правописни грешки в имената на пътниците върху билетите и да предоставят разпечатани бордни карти на чекираните пътници без допълнителни такси.

Правилата относно обезщетенията при закъснели и отменени полети ще останат до голяма степен непроменени след продължителни разногласия по въпроса между държавите членки на ЕС и парламента.

Пътниците все още ще имат право на обезщетение, ако полетът им закъснее с поне три часа – сумите остават съответно 250, 400 или 600 евро в зависимост от дължината на планирания маршрут на полета. Същите прагове ще важат и за полети, отменени по-малко от 14 дни преди датата на заминаване, при условие че причината за смущението е била под контрола на авиокомпанията.

Съгласно приетите правила авиокомпаниите няма да бъдат считани за отговорни при инциденти, свързани с недисциплинирани пътници, метеорологични условия, природни бедствия или стачки на летищния персонал или служителите по наземно обслужване. Авиокомпаниите ще бъдат задължени по подразбиране да обявяват цени, включващи ръчния багаж, което ще улесни пътниците при сравняването на цените на билетите. Позволено е да се предлагат по-ниски цени на пътниците, които доброволно пътуват без по-голям ръчен багаж.

Промените се стремят и да облекчат процеса за получаване на обезщетения. Авиокомпаниите ще са задължени да уведомяват пътниците за техните права писмено в рамките на 96 часа от края на тяхното пътуване. Пътниците ще имат срок от 9 месеца, през който ще могат да подадат молба за обезщетение – авиокомпаниите ще трябва да отговорят с обяснение на решението си в рамките на 30 календарни дни.

Новите правила поясняват и правата на пътниците по време на смущения в рамките на пътуването, като затруднения в достъпа до освежителни напитки, храна, настаняване и алтернативен транспорт, когато е необходимо.

Правата ще важат за всички полети, които кацат или излитат от летище в ЕС и са изпълнявани от авиокомпания базирана в ЕС.

Редактор "Екип на Петел",

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