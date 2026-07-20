ЕС отменя за три години санкциите, свързани с Регламента за метана

Снимка Пиксабей

Европейската комисия препоръча на държавите членки да спрат през 2027, 2028 и 2029 г. санкциите за вносителите на петрол и газ, които нарушават Регламента на ЕС за емисиите от метан, "за да се избегнат прекъсвания на доставките".

Комисията посочва като причина за това нейно решение "затягането на световните енергийни пазари, причинено от продължаващата блокада на Ормузкия проток", предава БНР.

В противен случай компаниите биха могли да бъдат глобени до 20% от годишния си оборот, въпреки че "всички задължения по Регламента остават в сила", посочва ЕК.

Отмяната има за цел да запази "безпрепятствени" глобалните договори на ЕС за вноса на петрол и втечнен природен газ (LNG), тъй като кризата в Близкия изток нарушава около 20% от търговията с LNG и потреблението на петрол.

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През юни Съединените щати, Катар, Нигерия и Алжир призоваха ЕС да въведе "целенасочени изменения" в Регламента за емисиите на метан и призоваха за "премахване на санкциите за неспазване през този преходен период".

Доставчиците на енергия прогнозираха "значително отрицателно въздействие върху доставките и цените", пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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