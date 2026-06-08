ЕС отпусна допълнителни 2,8 милиарда евро за Украйна

Снимка: Пиксабей

Европейският съюз отпусна допълнителни 2,8 милиарда евро финансова подкрепа за Украйна в рамките на нов импулс на помощта от блока за Киев, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Бързината и ангажираността на Украйна към осъществяването на значими реформи заслужават това плащане, а сега ние проправяме пътя и за по-нататъшен напредък в преговорите за присъединяване“, заяви в изявление еврокомисарят по разширяването Марта Кос.

Средствата са част от програма за помощ на стойност 50 милиарда евро, предназначена да подпомогне държавния бюджет на Украйна, докато Киев продължава с реформите и едновременно с това се защитава срещу пълномащабната руска инвазия.

Това е седмото плащане, което Украйна получава по тази схема за финансиране.

Напредък се отбелязва и по отношение на няколко други мерки за подкрепа на Украйна от страна на ЕС. Изплащанията от този фонд бяха блокирани от Унгария под ръководството на бившия унгарски премиер Виктор Орбан, който беше свален от власт на парламентарните избори през април.

Украйна може да очаква този месец пакет от 5,9 милиарда евро по нов механизъм за заеми на стойност 90 милиарда евро в подкрепа на украинската армия и държавните финанси, заяви върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика Кая Калас по време на среща на министрите на отбраната на блока в Никозия.

Калас посочи, че министрите от ЕС също са започнали да обсъждат как да се използват 6,6 милиарда евро за отделен фонд за оръжия - тези изплащания също бяха блокирани от Орбан. Тя каза, че е предложила средствата да бъдат използвани частично за компенсиране на страните от ЕС за вече доставени оръжия на Украйна, за финансиране на нови съвместни покупки и за поддържане на военната мисия на ЕС за обучение в Украйна.

Освен това външните министри на ЕС трябва да вземат решение следващата седмица за налагане на санкции срещу повече от 80 души и организации заради подкрепата им за Русия.

Предложените за включване в санкционния списък фигури са свързани с „руския военно-промишлен комплекс, нарушителите на правата на човека и пропагандистите“, заяви Калас.

От 2022 г. насам ЕС и държавите му-членки са предоставили близо 205 милиарда евро помощ на Украйна, според данни на ЕС. Това включва военна, финансова и хуманитарна подкрепа, отбелязва ДПА.

Редактор "Екип на Петел",

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