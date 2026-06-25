ЕС отпусна първите 3,2 млрд. евро от новия заем за Украйна

Пиксабей

Европейският съюз преведе първия транш в размер на 3,2 млрд. евро от новия заем за Украйна, съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Финансовият пакет на обща стойност 90 млрд. евро има за цел да помогне на Киев да покрие бюджетния си дефицит и да укрепи отбранителните си способности повече от четири години след началото на руската инвазия.

„Днес превеждаме първия транш по този заем. Това са точно 3,2 млрд. евро макрофинансова помощ“, заяви Фон дер Лайен по време на конференцията за възстановяването на Украйна в Полша.

„През следващите дни ще започнем и изплащането на първите средства от предвидените 6 млрд. евро за производство на дронове“, добави тя, цитирана от АФП, пише БГНЕС.

Средствата се отпускат в момент, когато Украйна изглежда успява да обърне хода на военните действия, като удържа фронтовата линия и нанася сериозни удари по руската инфраструктура.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!