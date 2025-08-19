реклама

ЕС подготвя нов пакет санкции срещу Русия

19.08.2025 / 21:51 2

Кадър Youtube

Върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас заяви днес, че ЕС ще продължи да предприема мерки срещу руската военна икономика и следващият пакет санкции срещу Москва ще бъде готов следващия месец, предаде Ройтерс, като се позова на нейно изявление в платформата "X".

Калас направи изявлението си след виртуална среща на европейските лидери на тема войната в Украйна. Разговорът бе проведен ден след срещата на украинския президент и няколко европейски лидери с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон.

Калас заяви, че "единството сред лидерите на ЕС в днешната виртуална среща е било очевидно" и темите за сигурността на Украйна и санкциите срещу Русия са на първо място сред приоритетите в дневния ред за преговорите през следващата седмица, които ще водят министрите на външните работи и на отбраната от ЕС.

"На Путин не може да се има доверие, че ще спази каквото и да било обещание или ангажимент. Ето защо гаранциите за сигурност трябва да са силни и надеждни, за да се възпре Русия от това да се преорганизира и да атакува повторно", написа тя, предаде БТА.

 

kris (преди 42 минути)
Рейтинг: 495831 | Одобрение: 90701
На Калас и влезе една мисъл в главата, но бързо излезе....Явно не обича самотата !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
kjk (преди 53 минути)
Рейтинг: 138098 | Одобрение: 15598
Колкото вие спазихте Минските споразумения???;)БолестНамусен Пък и гаранти за мир искате да ставате,след като се компрометирахте!!!БолестАнгелче:devil:

