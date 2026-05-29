ЕС подготвя нови санкции срещу Русия заради въздушния удар в Галац

С подготвя 21-и пакет санкции срещу Русия, написа в "Екс" председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Поводът е атаката на руски дрон срещу жилищен блок в румънския град Галац. При нападението бяха ранени двама души, сред които едно дете.

"Руската агресивна война премина още една червена линия. Руски дрон нахлу и удари гъсто населен район в Румъния, като рани цивилни. На територията на ЕС. Докато продължаваме да засилваме нашата сигурност, най-вече по източната ни граница, ще продължим да увеличаваме натиска върху Русия", написа фон дер Лайен.

От гледна точка на терминологията, инцидентът е хибридна заплаха, коментира говорителят на Комисията Улоф Гил. На ЕС му трябва план за действие за дроновете, допълни друг говорител – Тома Рение.

Това става чрез инвестиции, които да бъдат на разположение на страните членки и индустрията. Ключова роля тук играе механизмът "Действие за сигурност за Европа", или SAFE.

