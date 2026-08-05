ЕС получи 1,4 млрд. евро от блокирани активи на Руската централна банка, отпуска ги на Украйна

Пиксабей

ЕС получи 1,4 милиарда евро извънредни лихви от блокирани активи на руската Централна банка.

Приходите ще бъдат използвани за подкрепа на Украйна, заяви Комисията, отбелязвайки, че 95% от средствата ще бъдат използвани за подпомагане на Киев чрез Механизма за сътрудничество по заемите за Украйна, който предоставя безвъзмездна помощ, за да помогне на страната да изплати заема за макрофинансова помощ на ЕС, отпуснат през 2025 г., както и заеми, отпуснати от двустранни кредитори от Г-7, и 5% посредством Европейския фонд за мир.

"Русия трябва да плати за разрушенията, които е причинила. И ние използваме приходите от обездвижените руски активи, за да се уверим, че това ще се случи. Предоставяме на Украйна още 1,4 млрд. евро от тях. Това ще подкрепи продължаващата съпротива на Украйна срещу незаконната война на Русия", коментира председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предаде БНР.

Получаването на тази сума води до петото по рода си прехвърляне на пари за Украйна. Четвъртият транш беше отпуснат през март.

Сегашният транш обхваща приходите, натрупани през първата половина на годината. След блокирането им руските активи са генерирали извънредни печалби на обща стойност 8 милиарда евро.

Редактор "Екип на Петел",

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