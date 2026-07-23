ЕС постигна съгласие за разширяване на санкциите срещу Русия след седмици преговори

Пекселс

Ирландското председателство на Съвета на ЕС съобщи, че тази сутрин е постигнато съгласие по новото разширяване на санкциите срещу Русия заради войната в Украйна. Споразумението е постигнато на заседание на представителите на държавите от ЕС в Брюксел и се очаква да бъде окончателно утвърдено до края на деня по писмена процедура.

Санкциите засягат приходите на Русия, т. нар. сенчест флот за търговия с горива при заобикаляне на европейските санкции, както и веригите за доставки, отбелязва Председателството. То допълва, че това е важна стъпка, постигната още в първите седмици след поемането на ръководството на Съвета на ЕС от Ирландия и е израз на европейската подкрепа за Украйна, информира БТА.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща написа в социалните мрежи, че това е решителна стъпка и ЕС запазва подкрепата си за Украйна за постигане на справедлив и траен мир.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен уточни в пост в социалните мрежи, че новите санкции ще засегнат още 32 руски банки, платформи за криптовалути и за търговия с петрол, ще удължат с още една година тавана за цената на руския петрол и са стъпка към въвеждане на забрана за достъп до ЕС на руските военни.

Редактор "Екип на Петел",

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