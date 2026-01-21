ЕС предоставя 90 млрд. евро на Украйна със засилено сътрудничество

Снимка: Пиксабей

Днес Европейският парламент (ЕП) даде зелена светлина за решението на Съвета на ЕС да приложи процедурата за засилено сътрудничество, за да предостави на Украйна заем в размер на 90 млрд. евро, съобщи пресслужбата на ЕП в съобщение до медиите.

Заемът за подкрепа от ЕС беше договорен на срещата на Европейския съвет в Брюксел на 18 декември 2025 г. и представен от Европейската комисия на 14 януари 2026 г., посочва БТА Тъй като Чехия, Унгария и Словакия се отказаха да подкрепят заема, споразумението беше прието по процедурата за засилено сътрудничество - механизъм, който позволява на желаещите държави членки на ЕС да си сътрудничат в конкретни области. Съгласно договорите процедурата за засилено сътрудничество изисква съгласието на Европейския парламент.

Процедурата беше одобрена с 499 гласа „за“, 135 гласа „против“ и 24 гласа „въздържал се“.

Във вторник членовете на ЕП решиха да ускорят работата си по заема и съпътстващите предложения, които следва да бъдат съгласувани между ЕП и Съвета на ЕС по обичайната законодателна процедура.

