ЕС премахва митата над индустриални и земеделски стоки от САЩ

Преговарящите от ЕС се споразумяха рано тази сутрин за премахване на митата върху американски индустриални и някои земеделски стоки. В замяна, САЩ трябва да ограничат митата върху повечето европейски износни продукти до 15 на сто. Така най-вероятно ще бъде избегната заплахата на президента Доналд Тръмп за нови наказателни мита.

Компромисът бе постигнат след над пет часа преговори между Европейския парламент, страните членки и Европейската комисия, предаде БНР.

Според еврокомисаря по търговията Марош Шефчович, ЕС отново е показал, че е надежден търговски партньор, който спазва поетите ангажименти.

До компромиса се стигна след месеци на вътрешни спорове в ЕС и след като Тръмп заплаши да наложи 25-процентни мита върху европейските автомобили от 4 юли. Според окончателния текст, видян от "Политико", Европейската комисия ще може да спре действието на споразумението, ако Вашингтон не намали митата върху европейската стомана и алуминий до края на 2026 г. В момента те достигат до 50%.

В документа е включена и т.нар. клауза "залез", според която споразумението ще изтече през декември 2029 г., почти година след края на мандата на Тръмп в Белия дом.

Текстът предвижда и механизми за защита на европейската индустрия. Брюксел ще може да разследва дали определен внос представлява сериозна заплаха за вътрешния пазар, което да доведе до частично или пълно спиране на споразумението.

Не е било прието предложение споразумението да се прекратява автоматично при заплахи срещу териториалния суверенитет на ЕС. Темата бе поставена след изказванията на Тръмп за Гренландия, но част от страните членки са настояли подобни политически елементи да останат извън търговския договор.

Предстои текстът да бъде гласуван в Европейския парламент на пленарната сесия през юни в Страсбург.

Част от либералните и левите евродепутати продължават да се противопоставят на сделката. Най-голямата политическа група в Парламента - Европейската народна партия, обаче подкрепя споразумението и очаква то да получи мнозинство.

