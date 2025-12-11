реклама

ЕС придвижва кандидатурата на Украйна за членство

11.12.2025 / 17:12 1

Пиксабей

Eвропейският съюз предаде на Украйна дълъг списък с реформи, които трябва да бъдат извършени във връзка с присъединяването на страната към блока. Украйна е решена да ускори процеса въпреки продължаващата война и пречките от страната на една от членките - Унгария, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БНР.

Високопоставени европейски представители и дипломати се срещнаха в Лвов, в Западна Украйна, и заявиха, че списъкът с исканията покрива приблизително половината от необходимите реформи, които ще позволят напредък, докато официалните преговори остават блокирани от Будапеща, допълва БТА.

Членството в ЕС се превърна в основна цел в опитите на Киев да се свърже със Запада, докато перспективите за членство в НАТО намаляват. 

Пред страната обаче остават редица предизвикателства. Унгарският премиер Виктор Орбан настоява, че предприсъединителните преговори не могат да се водят във време на война и посочва, че има риск за унгарското малцинство и за икономиката в Украйна. 

 

kjk (преди 3 минути)
Рейтинг: 161794 | Одобрение: 17779
Първо да приключи войната,те няма ли да покриват критерии за постъпване???;)Намусен:errm:

