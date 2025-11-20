ЕС призова за план за постепенно премахване на изкопаемите горива

Пиксабей

Европейският съюз настоява за напредък по глобалния план за постепенно намаляване на използването на петрола, природния газ и въглищата. Брюксел отправи апела си в рамките на 30-ата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (КОП30) в бразилския град Белем, като в заключителния етап от преговорите представи свое предложение за окончателен текст на план по този въпрос, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Еврокомисарят по климата Вопке Хукстра заяви, че Брюксел смята за жизненоважно планът да бъде възможно най-амбициозен и всеобхватен и да получи широка международна подкрепа извън ЕС.

Хукстра подчерта, че яснотата по отношение на постепенното намаляване на изкопаемите горива в енергийното производство е ключов фактор за успеха на конференцията, която трябва да приключи утре, независимо от отделните решения за адаптиране към климатичните промени.

ЕС подчерта, че сегашните национални планове за климата са далеч от целта за ограничаване на глобалното затопляне с до 1,5 градуса по Целзий спрямо нивата отпреди индустриализацията.

С наближаването на края на КОП30 домакинът Бразилия призова близо 200-те участващи държави да приемат амбициозни решения, отбелязва ДПА.

Ако политиците не постигнат обществените очаквания, те рискуват да загубят доверието на хората, заяви президентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва.

Недостатъчните действия в областта на климата заплашват демократичната стабилност и международната правдоподобност, и страните трябва да покажат, че вземат насериозно безпокойството на по-младите поколения, предупреди той.

Обръщайки се към индустриалните страни, той заяви, че "да се грижиш за климата означава да разбереш, че богатите държави трябва да помагат на бедните държави".

По-рано Лула да Силва заяви пред делегатите на КОП30, че са необходими пътни карти за това как човечеството може да преодолее зависимостта си от петрола, природния газ и въглищата, както и как да спре и да обърне процеса на обезлесяване. "Не можем да напуснем Белем без решения по тези въпроси", заяви бразилският президент. "Това е неотложно", добави той.

"Вие носите силата и легитимността на онези, които се борят за по-добър свят", подчерта Лула да Силва.

Десетки страни настояват за пътна карта на КОП30, която да представи план за намаляване на използването на петрола, природния газ и въглищата като основни енергийни източници.

Германският министър на околната среда Карстен Шнайдер заяви, че целта е да "се освободим" от изкопаемите горива. Въпреки това богатите страни от Персийския залив, като Саудитска Арабия, които продължават да печелят от петрола и природния газ, са сред онези, които се противопоставян на подобен план.

На срещата на КОП28, която се състоя преди две години в Дубай, Обединените арабски емирства, беше постигнато решение, че светът трябва да се откаже от изкопаемите горива, но не бяха определени никакви междинни цели или срокове за постигане на целта. Освен това много развиващи се страни искат индустриалните държави да увеличат значително помощта си за климата, за да им помогнат да се адаптират към последствията от глобалното затопляне.

По-рано днес стана ясно, че Турция ще бъде домакин на следващата конференция за климата на ООН, а Австралия ще бъде домакин на междуправителствените преговори, съгласно компромисно споразумение, което бе оформено по време на преговорите в Белем.

Ежегодната конференция за климата е основният световен форум за насърчаване на действия в подкрепа на борбата срещу климатичните изменения. Компромисът ще разреши спора между Австралия и Турция относно това коя страна да бъде домакин на КОП31. И двете страни подадоха кандидатури през 2022 г. за домакинство на срещата и отказаха да се оттеглят.

"В крайна сметка, това което измислихме, е голяма победа както за Австралия, така и за Турция", заяви австралийският премиер Антъни Албенезе, който съобщи новина в ефира на Радио Ей Би Си (ABC Radio).

От своя страна, Папуа Нова Гвинея изрази разочарованието си, след като Австралия прие да позволи на Турция да бъде домакин на КОП31 през следващата година. "Никой от нас не е доволен. И сме разочаровани, че нещата се развиха по този начин", заяви външният министър на Папуа Нова Гвинея Джъстин Ткаченко пред Франс прес.

Австралия настояваше да бъде домакин на КОП31 догодина заедно с държавите от южната част на Тихия океан, които са все по-застрашени от повишаването на морското равнище и бедствията, причинени вследствие на климатичните промени.

Това щеше да бъде първият път, когато регионът щепе да е домакин на най-важната среща на ООН за климата.

