ЕС работи върху двадесети пакет санкции срещу Русия

Пиксабей

Европейският съюз започна работа върху нов пакет санкции срещу Русия предвид застоя в намирането на мирно решение на войната в Украйна, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика Кая Калас обяви инициативата след среща с германския министър на отбраната Борис Писториус в Берлин,

"Войните се губят от тези, на които първи им свършват парите или войниците", каза Калас, като добави, че "точно затова ние продължаваме да упражняваме натиск върху Русия със санкции."

Тя също така приветства неотдавнашните санкции на американското правителство срещу руски нефтени компании.

"Санкциите работят най-добре, когато са съчетани с подкрепата на международни партньори", добави Калас.

Предишният деветнадесети пакет от санкции, който влезе в сила през октомври, цели, подобно на американските санкции, да намали приходите на Москва от продажбата на природен газ и нефт. Пълната забрана на вноса на втечнен газ от Русия ще влезе в сила още от началото на 2027 г. с година по-рано от планираното. Допълнителни санкционни мерки ще бъдат наложени в сектора на финансите, а свободата на движение на руски дипломати в рамките на ЕС ще бъде ограничена.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!