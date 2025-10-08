реклама

ЕС с амбициозна стратегия за лидерство в изкуствения интелект

08.10.2025 / 21:30 2

Снимка: Пиксабей

Европейската комисия представи днес две стратегии за ускорено навлизане на изкуствения интелект (ИИ) в европейската промишленост и наука. Държавите по света се надпреварват да използват възможностите на ИИ, се посочва в съобщение на Комисията.

Стратегиите предвиждат прилагането на ИИ в здравеопазването, фармацевтиката, енергетиката, превозите, производството, строителството, отбраната и съобщенията, а на по-късен етап - и във финансите, туризма и електронната търговия. За изпълнението на тези цели е предвиден бюджет от един милиард евро, съобщава БТА.

ЕК изразява амбиция Европейският съюз да се превърне в център за научни иновации с ИИ чрез привличане на учени и висококвалифицирани специалисти от цял свят, развитието на проекти за върхови постижения и изграждането на мрежи за обучение. Предлага се 600 милиона евро от програмата "Хоризонт Европа" да бъдат насочени за достъп на изследователи до гигафабрики за ИИ, както и удвояване на средствата по програмата, свързани с ИИ, до над три милиарда евро.

Еврокомисарят по стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева посочи, цитирана в съобщението, че стратегията е решителна стъпка. Комисарят изразява очакване да се ускори пътят на научните открития от лабораторията до пазара.

Комисията отбелязва, че ИИ променя начина на работа на предприятията и обществените услуги и води до революционни стъпки в науката. ЕК добавя, че преди шест години ЕС е имал два суперкомпютъра в първата десетка в света, а днес броят им е четири, като се работи за създаването на още четири–пет гигафабрики.

 

Снощи питах изкуственият интелект! колко е честотата на ЮСБ шината, той вика не се мерило в честота! викам му спеколативно ако нулата е отрицателната полувълна а единицата е полоцителната! тогава ми изкара че е около гигахерц и нещо! после му дадох модел на осцилоскоп и го питах дали мога да го измеря с него! той ми каза не, трябвало да бъде поне 1.6 гигахерца и 6 мегасемпъла! :woot: накарах го да ми потърси такъв за 600 лева! ИИ каза да си гледам работата, и блокира! ядоса се на тъпотиите. 
Българският изкуствен интелект първо ти казва колко си тъп, после ти дава резултати и накрая казва: "Не знам брат, ти си знаеш."
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

