ЕС с план за отслабване на Русия

Европейският съюз има прост двуточков план за отслабване на Русия и подкрепа за Украйна. Това заяви министърът на външната политика на ЕС Кая Калас, цитирана от Tanjug.



Калас каза пред журналисти, че ЕС ще работи за налагане на допълнителни санкции, допълва Фокус.



"Фокус" припомня, че по-рано от офиса на президента на Украйна Володимир Зеленски съобщиха, че той е получил проектоплан, подкрепен от САЩ за прекратяване на войната с Русия. В изявление в Telegram канала от офиса на Зеленски стана ясно, че се очаква да се проведат разговори с президента Доналд Тръмп през следващите дни.

