ЕС се отказа от преминаването на изцяло електрически автомобили до 2035 г.

Европейският съюз се отказа от налагането на автомобилните производители да преминат изцяло към електрически автомобили през 2035 г., което беше една от основните мерки за опазване на околната среда, предвид кризата, която преживява секторът в Европа, предава БГНЕС.

Ето основните мерки от плана за подкрепа на автомобилния сектор, обявен днес в Страсбург от Европейската комисия:

Преразгледана и коригирана траектория на декарбонизацията

Забраната за продажба на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене (бензинови или дизелови) или хибридни, която трябваше да влезе в сила от 2035 г., се заменя с нови цели за декарбонизация за автомобилните производители.

В предложенията на Комисията те ще могат да продължат да продават автомобили, използващи всички налични технологии, включително двигатели с вътрешно горене или хибридни, но в ограничена степен.

Те ще трябва да спазват редица строги условия, които имат за цел да гарантират, както беше предвидено първоначално, 100 % декарбонизация на европейския парк от нови автомобили през 2035 г.:

- производителите ще трябва да намалят емисиите на CO2 от новите си автомобили с най-малко 90 % спрямо нивата от 2021 г.;

- останалите 10 % от емисиите трябва да бъдат напълно компенсирани предварително чрез система за кредити;

- производителите ще могат да придобиват тези кредити чрез използване на нисковъглероден стоман „произведен в Европа“ и възобновяеми или устойчиви горива (синтетични горива или биогорива).

Цели за екологичност на професионалните автопаркове

Целите за декарбонизация на професионалните автопаркове, които представляват много голяма част от пазара на нови автомобили в Европа, ще бъдат определени на ниво отделни държави членки, за да се подкрепи търсенето на 100 % електрически автомобили или автомобили с ниски емисии на CO2.

Те ще се прилагат за предприятия с повече от 250 служители или 50 милиона оборот, включително компаниите за отдаване под наем на автомобили, които представляват значителен пазар.

Финансова подкрепа за производителите на батерии

Брюксел ще отпусне 1,5 милиарда евро безлихвени заеми на европейската индустрия за батерии за електрически автомобили, която е ключов елемент от декарбонизацията на сектора, в рамките на специален план за действие.

Развитие на малки европейски превозни средства

ЕС ще подкрепи по различни начини развитието на нова категория малки електрически превозни средства, наречена „M1e“, за да отговори на конкуренцията от Китай:

- това ще бъдат автомобили с дължина по-малка от 4,2 м;

- Брюксел ще се погрижи да сведе до минимум въвеждането на нови регулаторни изисквания за тези превозни средства в продължение на 10 години;

- превозните средства от този тип, произведени в Европа, ще позволят на производителите им да получат „супер кредити“, допълнителни кредити за постигане на целите си за емисии на CO2;

- освен това Комисията ще препоръча на държавите да въведат помощи на национално равнище, като например бонуси при покупка.

Подкрепа за „Произведено в Европа“

Европейската комисия иска да насърчи европейските производители на оборудване, доставчици и подизпълнители, като въведе „европейско предпочитание“ в автомобилната промишленост, т.е. изисквания за местно съдържание в производствените вериги на производителите, които се ползват от публично финансиране.

Кредитите за емисии, свързани с нисковъглеродната стомана, произведена в Европа, както и мерките за подкрепа на сектора на батериите, допринасят за този подход.

Текст, наречен „индустриален ускорител“, очакван в края на януари, също трябва да включва мерки в тази насока.

Специфични мерки за тежкотоварните автомобили

ЕС също така ще преразгледа задълженията за електрификация, които бяха наложени на производителите на лекотоварни и тежкотоварни автомобили. Последните предупредиха, че рискуват да получат много тежки глоби от 2030 г. нататък поради недостатъчното търсене на електрически модели.

