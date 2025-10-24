ЕС се разделя за смяната на часовника в събота срещу неделя

Кадър Пиксабей

Многобройни страни извън ЕС вече са премахнали сезонните промени

В нощта на 25 октомври срещу 26 октомври, гражданите на Европейския съюз отново ще преместят стрелките с един час назад, преминавайки от лятно към зимно часово време, пише БТВ Бизнес новините.

Въпреки че Европейската комисия предложи премахването на сезонните промени преди няколко години, държавите членки не успяха да се споразумеят дали да запазят лятното или зимното часово време за постоянно.

Кои страни подкрепят лятното часово време?

Франция и Полша са по-склонни към постоянно лятно часово време, вярвайки, че по-дългите дни имат положителен ефект върху икономиката и настроението на гражданите. От друга страна, Финландия и Нидерландия са в полза на зимното часово време, позовавайки се на естествения ритъм на светлината и тъмнината, който, според тях, по-добре съответства на човешкия биологичен часовник, пишат N1.

Хърватия все още не е направила официално изявление, а Босна и Херцеговина все още следва практиката да преминава от лятно към зимно часово време - и обратно.

Тъй като следователно Европа няма споразумение, часовниците ще се върнат назад тази есен в съответствие с европейските разпоредби.

И една от страните, които наскоро откриха нов дебат по този въпрос, е Испания.

Казваме, че смяната на времето пести пари, но така ли е наистина?

Някои данни ни карат да се замислим доколко промяната ни помага

„Остарялa и разрушителна практика“

Премиерът Педро Санчес обяви, че Мадрид ще призове Европейския съюз да спре смяната на часовото време два пъти годишно от следващата година, наричайки практиката „остаряла и разрушителна“.

„Смяната на часовото време вече няма смисъл в едно съвременно общество, което се стреми към стабилност и предвидимост. Време е ЕС да постигне споразумение и да сложи край на практиката, която нарушава биоритъма на милиони хора“, казва Санчес.

Въпреки че ЕС все още не е постигнал споразумение, многобройни страни извън него вече са премахнали сезонните промени на часовото време и са решили завинаги да се придържат към единна часова система.

Това са само някои примери:

Русия използва постоянно зимно часово време (UTC+3) от 2014 г.

През 2016 г. Турция реши да запази постоянно лятното часово време.

Уругвай, както и Азербайджан, Иран, Йордания и Сирия, премахнаха часовниците през последното десетилетие.

Намибия вече не прилага сезонни корекции.

Мексико премахна лятното часово време в повечето региони през 2022 г., с изключение на граничните райони със САЩ.

Бразилия го направи през 2019 г.

Китай използва една часова зона (UTC+8) без никакви отмествания, докато Индия никога не е използвала лятно часово време.

Япония го премахна през 1951 г., а Южна Корея през 1988 г.

В Австралия части от страната като Куинсланд, Западна Австралия и Северната територия също не сменят часовниците си.

Стара практика, нови въпроси

Идеята за сезонно преместване на часовника е въведена в началото на 20-ти век, с цел по-добро използване на дневната светлина и пестене на енергия.

Но съвременните изследвания показват, че ползите за енергията вече не са значителни, докато много експерти предупреждават за негативни ефекти върху здравето, като например съня, концентрацията и нарушенията на настроението.

Въпреки това, Европейският съюз все още чака окончателното споразумение на държавите-членки, така че, поне още няколко години, часовниците в Европа ще се местят два пъти годишно - през пролетта и през есента.

