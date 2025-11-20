ЕС ще преквалифицира 600 000 работници за оръжейния сектор

Пекселс

Европейският съюз се опитва да се превъоръжи бързо. Проблемът? Има твърде малко квалифицирани кадри, които да проектират или произвеждат необходимото количество материали за адекватна европейска отбранителна стратегия.

ЕС заявява, че иска 600 000 души да бъдат преквалифицирани или преобучени за отбранителната промишленост до 2030 г., като секторът се бори да наеме толкова бързо, колкото е необходимо, за да отговори на нуждите на блока за превъоръжаване.

Планът за повишаване на квалификацията е част от няколко мерки, очертани от Европейската комисия в сряда като част от нейната пътна карта за трансформация на отбранителната промишленост, която включва и така наречената „Платформа за таланти“ за подкрепа на стажове в малки и средни предприятия с двойна употреба и отбранителни малки и средни предприятия, малки средни предприятия, стартиращи и разрастващи се предприятия.

„Трябва да си осигурим уменията, от които се нуждаем за отбраната“, заяви пред „Евронюз“ служител на комисията, пожелал да остане анонимен, предаде БГНЕС.

„Това се превръща в сериозно препятствие, тъй като всички участници в отбраната се борят да произвеждат все по-иновативни продукти, а недостигът на умения води до ожесточена конкуренция както в рамките на индустрията, така и, разбира се, между секторите.“

ЕС се втурва да се превъоръжи – предимно с оборудване, произведено в Евросъюза – преди края на десетилетието, когато според неговите прогнози Русия може да бъде в състояние да атакува друга европейска страна. Но един от основните проблеми е недостигът на квалифицирана работна ръка, който отчасти е резултат от десетилетия на недостатъчни инвестиции в отбраната от страна на държавите-членки на ЕС.

След години на спад, пазарът на труда в европейската отбранителна промишленост започна да расте отново през 2022 г. след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна, което подтикна страните от ЕС да се ангажират да увеличат значително разходите си за отбрана.

През 2023 г. отбранителната промишленост на ЕС е създала около 581 000 работни места, а данни на Европейската агенция по отбрана, публикувани по-рано тази година, показват, че макар и обявите за работа в отбранителния сектор да са намалели донякъде след пика в края на 2022 г., те остават с 41 % над нивата от 2021 г.

Въпреки това, според най-новата пътна карта на комисията, недостигът на работна ръка и квалифицирани кадри в сектора „застрашава неговите оперативни способности и следователно оказва влияние върху сигурността на ЕС“.

Този недостиг, добавя комисията, е проблем както за предлагането, където се разработват революционни технологии като изкуствен интелект и квантова технология за приложения в отбраната, така и за търсенето, където въоръжените сили и органите за обществени поръчки се нуждаят от експертни познания, за да придобият и интегрират бързо тези нови системи.

Подготовка за война

За да преодолее този недостиг, изпълнителният орган на ЕС иска да създаде пилотна програма за гарантиране на умения, която да помогне на „работниците от автомобилния сектор и свързаните с него вериги за доставки, които претърпяват преструктуриране или са изложени на риск от безработица, да преминат към работни места в растящи стратегически сектори като отбраната“, се посочва в пътната карта.

Андриус Кубилиус, европейският комисар по отбраната, заяви, че мерките имат за цел „да повишат квалификацията на около 12 % от настоящата работна сила в областта на отбраната и авиацията всяка година и да преквалифицират 600 000 души за отбранителната промишленост до 2030 г.“.

Комисията също така се стреми да създаде платформа за таланти в отбранителната промишленост на ЕС, която да подкрепя стажовете чрез система от ваучери. Пилотната програма предвижда да бъдат раздадени 300 такива ваучера на студенти.

„Идеята е да се предложат възможности на любознателни и умни хора да се запознаят с това, което е необходимо, за да се внедрят иновациите в отбранителната екосистема“, заяви представител на комисията.

Последният елемент от стратегията е да се използват съществуващите онлайн учебни заведения в ЕС, като Космическата академия на EUSPA и Академиите за дигитални умения, за да се насърчават уменията, свързани с отбраната.

Комисията предвижда също така да създаде самостоятелна Академия за умения в отбранителната промишленост на ЕС, но не по-рано от 2028 г., когато блокът ще влезе в нов бюджетен период.

