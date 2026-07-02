ЕС ще пренасочи средства за Западните Балкани към страните с най-голям напредък по пътя към членството

кадър: МС

Европейският съюз ще пренасочи част от средствата, предвидени за реформите в Западните Балкани, към страните, които отбелязват най-голям напредък в процеса на присъединяване - Черна гора, Албания и Северна Македония. Това съобщиха двама европейски представители пред „Евронюз“.

Механизмът за реформи и растеж за Западните Балкани беше създаден през 2024 г., за да предоставя финансова подкрепа на държавите кандидатки срещу изпълнението на конкретни реформи, необходими за членството им в Европейския съюз.

Инструментът обхваща периода 2024–2027 г. и има за цел да удвои размера на икономиките на страните от региона през следващото десетилетие, предаде БГНЕС.

По данни на Европейската комисия досега по програмата са отпуснати едва около 673 милиона евро от общо предвидените 6 милиарда евро. Почти цялата сума е насочена към три държави - Черна гора, Албания и Северна Македония, които са най-напреднали в преговорите за членство благодарение на изпълнението на вътрешните си реформи.

За разлика от тях Босна и Херцеговина, Косово и Сърбия изостават в процеса.

Механизмът изисква реформите да бъдат изпълнявани в договорените срокове. Ако дадена държава не изпълни поетите ангажименти, Европейската комисия може да задържи част или цялото финансиране, свързано със съответната реформа.

Страните разполагат с една година, за да наваксат неизпълнените ангажименти, преди средствата да бъдат преразпределени към други държави. За първата година на програмата този срок беше удължен на две години, поради което краят на юни беше първият краен срок за подобна оценка.

„Както е предвидено в регламента, когато дадени реформи не бъдат изпълнени и гратисният период изтече, съответните средства могат да бъдат преразпределени между останалите бенефициенти“, заяви говорител на Европейската комисия.

Той уточни, че сега Комисията ще извърши цялостна и обективна оценка на изпълнението на реформите във всички държави от региона.

На практика това означава, че неизползваните средства ще бъдат насочени към страните, които показват най-добри резултати.

Най-големият губещ вероятно ще бъде Босна и Херцеговина, която досега не е получила никакво финансиране по механизма, тъй като не е изпълнила нито една от необходимите реформи, главно заради сложната си институционална структура. Косово и Сърбия също се очаква да бъдат засегнати.

Още през април еврокомисарят по разширяването Марта Кос изпрати писма до всички държави от Западните Балкани с призив да ускорят реформите, ако не искат да загубят достъпа до средствата.

Представители на ЕС подчертават, че програмата е изградена на принципа на стимулиращото финансиране и че Комисията не „отнема“ средства, тъй като държавите никога не са имали право на тях, ако не изпълнят договорените реформи.

„Това е като почасовото заплащане - получаваш възнаграждение само за свършената работа“, коментира европейски служител, пожелал анонимност.

По-късно този месец Европейската комисия се очаква да представи на държавите членки подробности за размера на средствата, които ще бъдат преразпределени.

„Реформите трябва да останат приоритет за държавите бенефициенти, за да могат те да се възползват максимално от възможностите, които Планът за растеж предоставя“, заяви говорителят на Европейската комисия.

Редактор "Екип на Петел",

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