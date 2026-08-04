ЕС ще се бори с трафика на мигранти и ще увеличи връщанията след кризата в Сеута

Снимка: Пиксабей

Министрите на вътрешните работи на страните от ЕС се споразумяха да засилят действията за борба с мрежите за трафик на мигранти, да увеличат депортациите и да подобрят обмена на информация. Днес те проведоха видеоконференция, посветена на неотдавнашното нахлуване мигранти в испанския ексклав Сеута, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Срещата беше свикана, след като миналата седмица десетки хиляди мигранти нахлуха в испанската северноафриканска територия от Мароко, което предизвика разрив в отношенията между Испания и няколко други страни от ЕС.

"Беше постигнато общо разбиране за необходимостта да се продължи с безкомпромисната борба срещу мрежите за трафик на мигранти, да се засилят процедурите за връщане, да се укрепят границите на ЕС, да се изградят дълбоки партньорства с трети страни и да се подобри предвидимостта", пише в съобщение за медиите след срещата.

Министрите се съгласиха също така за "необходимостта от подобряване на общата осведоменост за ситуацията", включително по-добър мониторинг на социалните мрежи.

В съобщението пише още че министрите са посочили, че комуникацията по време на кризисни моменти може да бъде допълнително засилена чрез навременна координация и трябва да бъде по-съгласувана, особено за противодействие на злонамерени външни субекти, ангажирани с манипулация на информация и намеса от чужбина".

Миналата седмица близо 60 000 души нахлуха в малката испанска територия от Мароко, мнозина от тях чрез плуване. Най-малко 72 мигранти загинаха при опита си да прекосят границата.

По-голямата част от тях обаче вече са се върнали в Мароко. По оценки на правителството в Мадрид броят на мигрантите, които все още остават в Сеута, е около 2500 и властите посочват, че операциите по репатриране все още не са приключили.

Редактор "Екип на Петел",

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