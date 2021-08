ЕС ще си сътрудничи с талибаните ако спазва правата на жените и не позволява Афганистан да се използва от терористи

Снимка: Pexels

От Европеския съюз обявиха, че ще си сътрудничат с афганистанското правителство след идването на талибаните, само ако то спазва основните права, включително на жените, и не позволява територията на Афганистан да се използва от терористи, предадоха Ройтерс и БТА, като цитират изявление на ръководителя на външната политика на ЕС Жозеп Борел.

"Сътрудничеството с което и да било бъдещо афганистанско правителство ще зависи от мирно уреждане на кризата с участието на всички групи от населението и зачитане на правата на всички афганистанци, включително жените, младежите и лицата от малцинствата. Освен това бъдещите власти трябва да спазват международните задължения на Афганистан, да поемат ангажимент за борба срещу корупцията и да не позволяват територията на Афганистан да бъде използвана от терористични организации", се подчертава в изявлението на Борел, направено след извънредна среща на европейските външни министри, посветена на събитията в централноазиатската страна.

Заради влошаващата се хуманитарна ситуация в Афганистан ЕС ще продължи да осигурява помощ, добави Борел.

По думите му ЕС ще подкрепи и съседите на Афганистан в справянето с негативни последствия, които могат да се очакват вследствие на нарастването на броя на бежанците, но Брюксел "ще трябва да говори" с талибаните, защото "те са спечелили войната в Афганистан", предаде Франс прес.

Целта е да се избегне хуманитарна и миграционна катастрофа и да се попречи на завръщането на чуждестранни терористи в страната, подчерта Борел, но уточни, че това не означава бързо официално признаване на талибанския режим.



Талибаните ще бъдат съдени "според техните действия", заяви германският външен министър Хайко Маас.

Правителството на САЩ е замразило паричните резерви на Афганистан, държани в американски банкови сметки, за да попречи на талибаните да получат достъп до милиарди долари в брой, съобщи в. "Вашингтон поуст", позовавайки се на свои източници.

Съвместното решение е било взето от Министерството на финансите, начело с Джанет Йелън, представители на Държавния департамент и Белия дом. Въпреки че не е ясна точната сума, източниците на "Вашингтон поуст" посочват, че по-голямата част от резервите на Централната банка на Кабул в размер на 9,4 млрд. долара се държат в американски банки.

Почти 80% от бюджета на Афганистан се финансира от САЩ и други международни играчи, но се очаква, след като талибаните поемат управлението на страната, паричните потоци, като годишни дарения от 3 млрд. долара и над 20 млн. долара за хуманитарни и демократични каузи, да приключат.

