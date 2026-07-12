ЕС смекчи значително 21-ия пакет санкции срещу Русия, Кирил и Алекперов отпадат от списъка

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Европейският съюз смекчи значително 21-ия пакет санкции срещу Русия, който предстои да бъде приет, съобщиха Euractiv и „Европейска правда“, предаде Евроком.

По настояване на България и Италия от санкционния списък ще бъдат извадени руският патриарх Кирил и акционерът в „Лукойл“ Вагит Алекперов. Първоначално премиерът Румен Радев заплаши с вето, ако двамата бъдат включени, а впоследствие правителството прие позиция с резерви по темата. Позицията му предизвика и критики от политолози.

Промени има и по отношение на други мерки. Под натиска на Франция, Италия и Гърция ЕС се е отказал от автоматичната забрана за влизане на всички руски военнослужещи. Вместо това ограниченията ще се прилагат само за краткосрочните визи и за лицата, които пряко са участвали в бойните действия.

Обсъжда се също замразяване на тавана на цените на руския петрол, но Гърция настоява срокът на действие на мярката да бъде съкратен. Атина иска и да продължи реекспорта на руски втечнен природен газ към трети държави. Текстът за забрана на вноса на руска риба в ЕС също е променен по искане на Германия, Франция, Нидерландия и Полша. Още през юни „Политико“ съобщи, че България и други страни се противопоставят на елементи от пакета.

Очаква се външните министри на страните членки да приемат окончателния вариант на 21-ия пакет санкции в понеделник, 13 юли.

Редактор "Екип на Петел",

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