ЕС спира вноса на руски природен газ поетапно - до есента на 2027 г.

С ще прекрати напълно вноса на руски природен газ поетапно - до края на 2026 г. втечнения газ и до есента на 2027 г. газа по тръбопроводи.

Това е част от предварително споразумение между датското председателство на Съвета и Европейския парламент. То предвижда нов регламент по плана REPowerEU за прекратяване на енергийната зависимост от Русия, предаде БНР.

Регламентът съдържа юридически обвързваща забрана, която ще се прилага поетапно, като се запазва преходен период за вече действащите договори. За краткосрочни договори, сключени преди 17 юни 2025 г., вносът на втечнен газ ще бъде забранен от 25 април, а на газ по тръбите - от 17 юни.

За дългосрочни договори за втечнен газ забраната ще влезе в сила от 1 януари 2027 г., съгласувано с 19-ия пакет санкции на ЕС.

За дългосрочни договори за газ по тръбите крайният срок е 30 септември 2027 г. при условие, че се спазват целите за запълване на газовите хранилища, като окончателният краен срок е 1 ноември 2027 г.

Изменения по съществуващите договори ще се допускат само за строго определени технически цели и няма да бъде разрешавано увеличаване на количествата.

Въвежда се и задължителен режим на предварително одобрение за всички доставки, включително по време на преходния период.

За руски газ изискваната информация трябва да бъде предоставена най-малко месец преди влизането му в ЕС.

За газ от други държави доказателството трябва да бъде предоставено най-малко 5 дни преди влизането. За газ, внасян през точката за междусистемно свързване „Странджа 1“ на българо-турската граница – 7 дни преди влизането.

Регламентът ще изключва от този режим страни, които са основни доставчици на газ за ЕС с над 5 милиарда кубически метра през 2024 г., забраняват или ограничават внос на руски газ или нямат инфраструктура за такъв внос.

Европейската комисия ще има право да обновява този списък при необходимост.

Страните членки на ЕС ще бъдат задължени да изготвят национални планове за диверсификация на енергийните си доставки, включително в случаите, когато продължават да внасят руски петрол. Комисията ще следи за изпълнението на тези ангажименти, а до края на 2027 г. се предвижда и законодателно предложение за постепенно прекратяване на вноса на руски петрол.

