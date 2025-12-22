ЕС удължи санкциите срещу Русия с още 6 месеца

Снимка: Пиксабей

Съветът на Европейския съюз поднови днес ограничителните мерки срещу Русия с още 6 месеца - до 31 юли 2026 г., се посочва в изявление на сайта на институцията.

Тези икономически мерки, въведени от ЕС за първи път през 2014 г., бяха значително разширени след февруари 2022 г. в отговор на необоснованата, неправомерна и незаконна военна агресия на Русия срещу Украйна, се казва в изявлението.

Понастоящем те се състоят от широк спектър от секторни мерки, включително ограничения в областта на търговията, финансите, енергетиката, технологиите и стоките с двойна употреба, промишлеността, транспорта и луксозните стоки, посочва БТА.

Те обхващат също така: забрана за внос и трансфер на суров петрол и определени петролни продукти от Русия към ЕС, изключване на няколко руски банки от системата SWIFT и спиране на излъчването и лицензите в Европейския съюз на няколко руски медии, подкрепяни от Кремъл.

Част от мерките позволяват на ЕС да противодейства на заобикалянето на санкциите, се уточнява в изявлението.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!