ЕС удължи санкциите срещу лица, подкрепящи "Хамас" и "Ислямски джихад"

Съветът на ЕС удължи с още една година санкциите срещу лица и организации, подкрепящи, улесняващи или извършващи насилствени действия от името на групировките "Хамас" и "Палестински ислямски джихад". Така те ще бъдат в сила до 20 януари 2027 г.

Санкционираните по този режим подлежат на замразяване на активите им в ЕС, а гражданите и фирмите от страните членки нямат право да им предоставят средства.

Включените в списъка физически лица не могат да влизат или преминават транзитно през територията на ЕС. Съветът премахна от списъка един починал човек.

Под действието на санкциите остават 11 лица и три организации, предаде БНР.

