ЕС удари Google с рекордна глоба за злоупотреба

Европейската комисия наложи на Google огромна глоба от 2,95 милиарда евро за антитръстови нарушения. Брюксел обвини американската компания, че системно е давала предимство на собствените си рекламни услуги за сметка на конкурентите, въпреки че е била многократно предупреждавана, съобщава Евроком.

„Google злоупотреби с доминиращата си позиция в рекламните технологии, нанасяйки вреда на издателите, рекламодателите и потребителите. Това поведение е незаконно съгласно антитръстовите правила на ЕС“, заяви еврокомисарят по конкуренцията Тереза Рибера.

Решението идва на фона на политическо напрежение между САЩ и ЕС. Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп предупреди Европа да не се насочва срещу американските технологични гиганти, заплашвайки с ответни действия. В продължение на няколко дни в Брюксел е имало колебания дали санкцията да бъде наложена, след като еврокомисарят по търговията временно е блокирал процедурата, страхувайки се от евентуални ответни мерки.

ЕС и САЩ все още водят преговори по търговски въпроси, включително обещаното от Вашингтон намаляване на митата върху автомобилите – допълнителен фактор, който усложнява решението на Брюксел.

Разследването срещу Google заради рекламните технологии започна през 2021 г., а през 2023 г. ЕК препоръча компанията да продаде част от своите рекламни услуги, за да възстанови конкуренцията на пазара.

От Google, дъщерно дружество на Alphabet, реагираха незабавно и обявиха, че ще обжалват:

„ЕС налага необоснована глоба и изисква промени, които ще навредят на хиляди европейски предприятия, като им затруднят печеленето на пари. Няма нищо антиконкурентно в предоставянето на услуги за купувачи и продавачи на реклами, а алтернативите на нашите услуги са повече от всякога“, заяви глобалният директор по регулаторни въпроси на компанията Ли-Ан Мълхоланд.

Глобата е третата голяма санкция срещу Google в рамките на една седмица:

На 3 септември федерално жури в САЩ осъди Google да плати около 425 млн. долара за неправомерно събиране на информация от смартфон приложения, въпреки активирани настройки за поверителност.

Същия ден френският орган за защита на личните данни наложи глоба от 325 млн. евро за нарушения, свързани с използването на интернет „бисквитки“.

На 2 септември обаче компанията отбеляза голяма съдебна победа, след като американски съдия отхвърли искането на правителството Google да продаде своя браузър Chrome по антитръстово дело.

Историческото решение в ЕС бележи нов етап в битката на европейските институции срещу монополната сила на големите технологични корпорации и може да има сериозни последици за начина, по който Google управлява своя рекламен бизнес в целия свят.

