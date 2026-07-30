ЕС въвежда допълнителни условия за отпускането на средства за Украйна

Пекселс

Съветът на ЕС съобщи, че въвежда допълнителни изисквания за отпускането на средства за Украйна. Отбелязва се, че тези условия засягат осигуряването на 8,3 млрд. евро тази година.

Условията са свързани с предприемането на допълнителни реформи в областта на върховенството на закона и борбата с корупцията, и са предложени от Европейската комисия, се уточнява в съобщението. Украйна ще трябва да изпълни тези условия, преди да получи следващите преводи от ЕС, предаде БТА.

През 2024 г. Съюзът реши да предостави до 2027 г. над 50 милиарда евро на Киев – безвъзмездни средства и заеми – в подкрепа на възстановяването на страната. Досега по този механизъм са били изплатени 6 млрд. евро, осигурени са 1,89 млрд. евро предварително финансиране и са били направени седем превода на обща стойност близо 22 милиарда евро, се пояснява в съобщението.

Редактор "Екип на Петел",

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