ЕС въвежда такса от 3 евро за малки пратки от Temu, Shein и AliExpress

Снимка: Пиксабей

Европейският съюз премахва безмитния внос на пратки със стойност до 150 евро от държави извън общността. От 1 юли 2026 г. ще бъде въведена временна такса от 3 евро за всяка категория продукти в поръчка, което ще засегне пазаруването от популярни азиатски платформи като Temu, Shein и AliExpress.

Новите митнически разпоредби ще бъдат в сила за период от две години – до юли 2028 г., съобщава полският вестник Gazeta Prawna, цитиран от Евроком. С тях се затваря възможността за внос без мито на стоки на ниска стойност, което според европейските институции ще доведе до края на евтините стоки от Азия.

Целта на тези нови митнически разпоредби е да се пресече практиката за изкуствено разделяне на големи поръчки на по-малки пратки, за да се избегнат мита. Според полските данъчни власти една продуктова категория се определя от един и същ митнически код, описание и страна на произход.

Промяната е възможна благодарение на дигитализацията на митническите системи, която улеснява обработката на данни за всяка пратка. Предишните стимули за безмитен внос са били въведени именно за намаляване на бюрократичната тежест.

Според данни на Европейската комисия мащабът на проблема е огромен. През 2024 г. в ЕС са влезли около 4.6 млрд. пратки на ниска стойност, което е почти двойно повече спрямо 2.3 млрд. през предходната година.

Данни от Полша илюстрират популярността на азиатските платформи. Между есента на 2024 г. и есента на 2025 г. Temu, Shein и AliExpress са генерирали продажби за 11.6 млрд. злоти в страната. Това се равнява на около 100 млн. пратки годишно, като средната стойност на поръчка е била 120 злоти. Основните клиенти са млади хора от големите градове.

Редактор "Екип на Петел",

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